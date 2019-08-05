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İDO bayram için ek sefer düzenleyecek

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ek seferleri devreye aldı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Açıklamaya göre, "Kurban Bayramı Tarifesi" uygulayacak olan İDO, bayram boyunca oluşacak trafik yoğunluğunun da önüne geçmeyi hedefliyor.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle 9-18 Ağustos'ta 5 bin 59 seferle hizmet verecek olan İDO, bayram dönemlerinin yoğun trafiğinden ve stresinden uzak deniz seyahati seçenekleri için tüm filosu ile seferberlik ilan etti.

İDO, belirlenen tarih aralığında, 400 bini aşkın araçla yaklaşık 4,6 milyon yolcu kapasitesi sunacak.

En yoğun günlerin tatilin ilk ve son günleri olacağını hesaba katan İDO, hızlı feribot, araba vapuru ve deniz otobüslerinde, 40 ek seferle yolcularını bayram sevinci içerisinde sevdiklerine kavuşturacak.

Bayram boyunca hızlı feribotta 792, dış hat deniz otobüsünde 456, iç hat deniz otobüsünde de 10 sefer sunacak olan İDO'nun, araba vapuru hatlarındaki 3 bin 801 seferle bayram boyunca sunduğu toplam sefer sayısı 5 bin 59'a ulaşacak.

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