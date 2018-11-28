İDO bazı seferleri iptal ettiğini duyurdu
İstanbul Deniz Otobüsleri bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.
- AA
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle sitesinden yaptığı açıklamada akşam saatlerinde yapacağı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İDO’nun sitesinden yapılan açıklamada, “Değerli Misafirimiz, olumsuz hava koşulları nedeniyle 28.11.2018 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 21:00 seferimizi ve 28.11.2018 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19:50 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.
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