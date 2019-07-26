İDO Büyükçekmece-Bursa hattı seferlerine başlıyor
İDO, yeni hattı olan Büyükçekmece-Bursa deniz otobüsü seferlerini 2 Ağustos itibariyle Cuma-Cumartesi-Pazar günleri gerçekleştirmek üzere başlatıyor.
- DHA
İDO yeni deniz otobüsü hattının seferleri ile; Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt bölgelerinden Bursa´ya olan yolcu potansiyelinin gereksinimlerine yanıt vermeyi amaçlıyor. İDO Büyükçekmece-Bursa hattı deniz otobüsü seferleri 95 dakika sürecek.
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