İDO Büyükçekmece-Bursa hattı seferlerine başlıyor İDO, yeni hattı olan Büyükçekmece-Bursa deniz otobüsü seferlerini 2 Ağustos itibariyle Cuma-Cumartesi-Pazar günleri gerçekleştirmek üzere başlatıyor.