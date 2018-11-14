İDO iç hat seferlerini durduruyor
İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO)'nin 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren iç hat seferlerini durdurma kararı aldığı öğrenildi.
- DHA
2011 yılında yapılan ihaleyle özelleştirilen İDO'nun Bostancı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş/Beşiktaş ve Adalar'dan oluşan iç hat seferleri 1 Aralık tarihinden itibaren yapılmayacak. Daha önce de Bostancı-Yenikapı hattı kapanmış, Bostancı-Beşiktaş seferlerinin sayısı azaltılmıştı. İDO'nun geçen hafta yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından alındığı belirtilen kararla şirket, iç hat seferlerini durdurup daha çok dış hatlara odaklanacak
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.