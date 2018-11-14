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İDO iç hat seferlerini durduruyor

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO)'nin 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren iç hat seferlerini durdurma kararı aldığı öğrenildi.

  • DHA
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2011 yılında yapılan ihaleyle özelleştirilen İDO'nun Bostancı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş/Beşiktaş ve Adalar'dan oluşan iç hat seferleri 1 Aralık tarihinden itibaren yapılmayacak. Daha önce de Bostancı-Yenikapı hattı kapanmış, Bostancı-Beşiktaş seferlerinin sayısı azaltılmıştı. İDO'nun geçen hafta yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından alındığı belirtilen kararla şirket, iç hat seferlerini durdurup daha çok dış hatlara odaklanacak

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