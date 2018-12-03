Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İDO: Kararımız sadece bir ertelemedir

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. iç hat seferlerini durdurma kararının ertelenmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 'Yönetim kurulu olarak seferlerimizin devam etmesi yönünde aldığımız yeni karar bir geri adım atma değil, çözüm arayışına yönelik görüşmelerimizi sürdürürken sadece bir ertelemedir' denildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş. iç hat seferlerini durdurma kararının ertelenmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Yeni karar bir geri adım atma değildir"

İDO'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"30 yılı aşkın bir tecrübeyle, İDO olarak her zaman misafirlerimize daha iyi hizmet sunmak, talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çözümler sağlamak amacıyla hareket ettik. Geçtiğimiz haftalarda, kamuoyuna iç hat seferlerimizin 01 Aralık 2018 tarihinden itibaren geçici bir süre durdurulacağı ile ilgili bir bilgilendirme yapmıştık. Ancak, yönetim kurulu olarak seferlerimizin devam etmesi yönünde aldığımız yeni karar bir geri adım atma değil, çözüm arayışına yönelik görüşmelerimizi sürdürürken, sadece bir ertelemedir"

"Bir çözümün bulunacağına inanıyoruz"
"İlk açıklamamızdaki mağduriyetlerimizi anlatan maddeler halen geçerli olup, Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bankalarla ortak çalışmamız sonucu sorunlarımızın bir çözümünün bulunacağına ve aşılacağına inanıyoruz. Mevcut durumun sürdürülemez olduğunu düşündüğümüz için ilgililerin iradesine ihtiyaç duyulmakta olup, İstanbul halkından gelen yoğun talepler çerçevesinde yönetim kurulumuz iç hatlar hizmetlerimizin iptali kararını geçici olarak ertelemiştir. Yukarıda yaptığımız açıklamalar çerçevesinde, 01 Aralık 2018 tarihi itibariyle Sirkeci- Harem hattı dahil iç hat seferlerimiz olan Bostancı- Beşiktaş, Bostancı- Kadıköy- Yenikapı- Bakırköy, Adalar hatlarımız mevcut tarifelerimize göre hizmet vermeye devam edecektir"

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Demirkazık´taki anlar böyle görüntülendi

Demirkazık´taki anlar böyle görüntülendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA