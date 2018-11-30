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İDO seferleri durdurmaktan vazgeçti

1 Aralık'ta iç hat seferlerini durduracağı açıklanan İDO, bu kararından vazgeçti. İDO'nun bu kararı bu sabah yapılan seferlerde anons edildi.

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İDO, geçtiğimiz günlerde, 1 Aralık itibari ile iç hat seferlerinin iptal edildiğini duyurmuştu. Şirketin, bu kararı almasına gerekçe olarak ise, mali sebepler gerekçe gösterilmişti.
 
Yarın uygulanması beklenen karara ilişkin bugün önemli bir gelişme yaşandı. İDO gemilerinde bu sabah yapılan anonslarda, seferlere devam edileceği kaydedildi.
 
Şirkete yakın kaynaklardan ediniline bilgiye göre, ayrıntılı açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak. 

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