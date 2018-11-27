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İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

  • DHA
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. İptal edilen seferler şöyle: 
 
İDO 
-08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 
-07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 
-07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 
 
BUDO
-07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
 

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