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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

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İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
 
İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre,
 
Kadıköy - Yenikapı - Bursa 07.50 - 09.50
 
Bandırma - Yenikapı - Bostancı 07.45 seferleri, olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.
 
BUDO İPTALLERİ
 
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
 
Ayrıca, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

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