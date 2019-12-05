İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
- DHA
İptal edilen seferler şöyle,
BUDO,
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
İDO,
18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferi
18.45-21:45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferi
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