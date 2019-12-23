İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı ile İstanbul'da beklenen lodos gece etkisini göstermeye başladı. Etkili olan Lodos Marmara'da deniz ulaşımını etkiledi..
İDO'nun iptal edilen seferler ise şöyle:
Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 23.12.2019 07:30, Bostancı-Beşiktaş 23.12.2019 07:40, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 23.12.2019 07:45, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 23.12.2019 07:50, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 23.12.2019 08:30, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 23.12.2019 09:50
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal edilen seferleri ise şunlar:
23.12.2019 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
23.12.2019 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
23.12.2019 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
23.12.2019 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
23.12.2019 10:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
23.12.2019 13:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
23.12.2019 13:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
23.12.2019 14:25 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.