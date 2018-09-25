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İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Marmara'da fırtına, deniz ulaşımını aksatıyor. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

  • AA
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BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.

İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

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