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İDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak bazı seferlerini iptal edildiğini duyurdu.

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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle sitesinden yaptığı açıklamada 30 Kasım günü sabah saatlerinde yapacağı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İDO'nun sitesinden yapılan açıklamada, “Değerli misafirimiz; olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Kasım 2018 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferi, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferi, Bursa-Yenikapı 07:30 seferi, Yenikapı-Bandırma 07:00 seferini iptal etmek zorunda kaldık” denildi.

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