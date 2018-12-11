İDO ve BUDO olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerini iptal edildi.
- AA
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.
BUDO'dan yapılan açıklamaya göre iptal edilen sefer bilgisi şu şekilde;
1.12.2018 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
11:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
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