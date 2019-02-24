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İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

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İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi. 
 

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