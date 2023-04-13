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'İdris Naim Şahin' tepkisi sürüyor: Yanlış bulurum ama katlanıyoruz

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, emekli subay Ahmet Yavuz'un sosyal medya hesabına 'İdris Naim Şahin'e dokunulmazlık kazandırılacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz?' diye sordu. Yavuz cevap olarak 'Yanlış bulurum ama katlanıyoruz' dedi.

13 Nisan 2023 Perşembe 12:29 - Güncelleme:
'İdris Naim Şahin' tepkisi sürüyor: Yanlış bulurum ama katlanıyoruz
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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray geçtiğimiz günlerde milletvekili adaylığından çekilmişti. Aytun Çıray önceki gün attığı tweetlerle adeta Genel Başkan Meral Akşener'in kucağına bir kriz daha bırakıp kenara çekilmişti. Önce "Yine başa mı döndük?" tweeti atan ardından da adaylıktan çekildiğini, partisinin baraj altına düştüğünü belirtmişti. Aytun Çıray'ı başka partililer de istifalarla takip etti. Aytun Çıray, bugün İYİ Parti 'nin Genel Başkanı Meral Akşener'e FETÖ'ye yakın isimlerin aday yapılması nedeniyle eleştiri yağmurunda bulundu. Çıray, bir dönem FETÖ'nün sözcülüğünü üstlenen ve Saadet Partisi Ordu Belediye Başkanı adayı olarak girdiği 2019 yerel seçimlerinde memleketinde büyük bir hezimet yaşayan İdris Naim Şahin'in bu kez de İYİ Parti Ordu 1. Sıra milletvekili adayı yapılmasına çok sert tepki gösterdi.

'YANLIŞ BULURUM AMA KATLANIYORUZ'

Terör örgütleriyle iç içe olan Yedili Masa ortaklarından İYİ Parti'de çatırdamalar devam ediyor. PKK'nın siyasi kolu olan HDP ile ittifak içinde olan İYİ Parti, bir dönem FETÖ'nün sözcülüğünü yapan İdris Naim Şahin'i 1. sıra Milletvekili adayı yaptı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İdris Naim Şahin'in FETÖ ayağının olması sebebiyle aday olmasına tepki göstererek Milletvekili adaylığından istifa etmişti.

Twitter'da paylaşım yapan emekli subay ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ahmet Yavuz, 'Vatanımızı, kimliğimizi, yönetsel yapımızı ve aydınlık gelecek ufkumuzu borçlu olduğumuz Atatürk ile açık veya örtük kavga eden kim olursa olsun er veya geç kaybeder!' ifadelerini kullandı.

Yavuz'un bu tweetine karşılık veren İYİ Partili Şahin, 'Değerli Paşam, İdris Naim Şahin'e dokunulmazlık kazandırılacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz?' dedi. Gazeteci Yavuz, Şahin'in bu tweetine karşılık olarak 'Yanlış buluyorum ama katlanıyoruz' dedi.

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