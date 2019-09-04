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İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, görevinden istifa etti

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağıs, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

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İETT Genel Müdürü Ahmet Bağıs, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

İstifa dilekçesini paylaşan Bağıs, ''Profesyonel bir yönetim anlayışını umarak kabul ettiğim fakat maalesef bulamadığım İETT Genel Müdürlüğü görevinden bugün itibariyle verdiğim dilekçeyle ayrılıyorum.'' dedi.

Ünlü şarkıcı sahnede feci şekilde can verdi

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