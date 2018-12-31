İETT otobüsleri metro metrobüs bugün saat kaça kadar açık 31 Aralık 2018 Yılbaşı gecesi metro metrobüs çalışma saatleri

İETT otobüsleri metro metrobüs bugün saat kaça kadar çalışacak? İstanbul metro metrobüs sefer saatleri belli mi? 31 Aralık 2018 İETT otobüsleri metro metrobüs çalışma saatleri değişti mi? Metrobüs seferleri saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? soruların yanıtları 2019 yılbaşı kutlamaları nedeniyle milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Metrobüslerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından en sık aranan konuların başında gelmektedir. Hergün yüzbinlerce yolcunun seyahat ettiği metrobüslerin çalışma saatleri ile ilgili her şeyi haberimizde bulabilirsiniz. Metrobüsler 24 saat hizmet vermektedir. İstanbul genelinde yılbaşı kutlamak için farklı eğlence merkezlerine girmek isteyen vatandaşlar bugün metro saat kaça kadar açık sorusunun cevabını arıyor. Bugün İstanbul'da metro seferleri saat 02.00'ye kadar devam edecek. İETT otobüsleri metro metrobüs çalışma saatleri son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

2019 yılbaşı kutlamalarına artık saatler kaldı. İstanbul genelinde yılbaşı kutlamak için farklı eğlence merkezlerine girmek isteyen vatandaşlar bugün metro saat kaça kadar açık sorusunun cevabını arıyor. Bugün İstanbul'da metro seferleri saat 02.00'ye kadar devam edecek.

2019 yılbaşı gecesi metro seferleri saat kaça kadar var, İstanbul metro seferleri yılbaşı gecesi saat kaçta bitecek soruları vatandaşın gündemindeydi. Ve beklenen açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; yılbaşı gecesi tüm raylı sistem hatlarımızda, seferler saat 02.00'a kadar uzatılmıştır. Yeni yılınızı kutlar, iyi yolculuklar dileriz" denildi.

İstanbul trafiğinde en hızlı ve en rahat toplu taşıma aracı olan metrobüs, oldukça sık kullanılan ulaşım araçlarından biridir. Metrobüs sistemi, en başta seyahat süresini kısaltarak yolculara zamandan tasarruf sağlıyor. İETT’nin İstanbul’un ana arterlerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak, hızlı ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla işletmeye aldığı Metrobüs sistemi ilk olarak Topkapı-Avcılar hattında hizmete başladı. Metrobüsün ikinci etabı olan Zincirlikuyu ayağı 8 Eylül 2008 Pazartesi günü hizmete alındı. Metrobüs hattının üçüncü etabı olan Söğütlüçeşme hattı 3 Mart 2009 tarihinde açılarak İstanbul’un iki yakası birbirine bağlandı.





Avcılar-Beylikdüzü güzergahı da resmi olarak 19 Temmuz 2012 tarihinde açıldı. Toplam uzunluğu 52 kilometreyi bulan 45 istasyonlu Beylikdüzü-Söğütlüçeşme hattında günlük ortalama 700 bin yolcu taşınıyor.



METROBÜS ÇALIŞMA SAATLERİ



Metrobüsler 24 saat boyunca çalışmaktadır. Gece 01:00 – 05:30 saatleri arasında yarım saat veya 1 saat aralıklarla, sabah saatlerinde ise 1 ya da 2 dakika arayla sık olarak çalışmaktadır.



YILBAŞI NEDİR?

Yılbaşı, yeni yılın başladığı gün yani herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve yeni yılın başlangıcı demektir. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılmaktadır.



Türkiye dahil Gregoryen takvim’inin kullanıldığı birçok ülkede yılın ilk resmi günü olan yılbaşı, bir hıristiyan bayramı olan ve İsa’nın doğuşunu kutlayan Noel’den tamamen ayrı olarak kutlanır. Ancak bazı ülkelerde Noel ve Yılbaşı tatilleri birleştirilir. Sanılanın aksine ağaç süsleme ve hediyeleşme gibi aktiviteler yılbaşında değil, Noel’de gerçekleştirilir. Yılbaşı kutlamaları kültürel özellik taşırken Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde Hz. İsa’nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır ve dini bir karektere sahiptir.



2019 YILINDA DİĞER TATİLLER NELER OLACAK?



23 NİSAN: Yılbaşı tatilinden sonraki ilk resmi tatil 23 Nisan'da. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Salı gününe denk geliyor. Dolayısıyla aynı yılbaşı tatilinde olduğu gibi yine köprü izin kullanılarak 4 günlük bir tatil söz konusu.



1 MAYIS: 23 Nisan'dan 8 gün sonra 1 Mayıs tatili var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Çarşamba gününe denk geliyor. Aradaki pazartesi ve salı günü izin alabilecekler için bu kez 5 günlük bir tatil fırsatı doğuyor.



19 MAYIS: Haftasonuna gelen ilk resmi tatil 19 Mayıs'ta. Pazar gününe denk geldiği için çalışanlar için ekstra bir tatil fırsatı oluşturmayacak.



RAMAZAN BAYRAMI HAFTA İÇİNE DENK GELİYOR



İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak 3 Haziran'da son bulacak. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.



15 TEMMUZ: 15 Temmuz tatili pazartesi gününe denk geliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Pazartesi günü tatil olacak.



2019 KURBAN BAYRAMI

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.



30 AĞUSTOS: 30 Ağustos Zafer Bayramı 2019 yılında Cuma gününe denk geliyor. Böylece yaz sonunda 3 günlük bir izin imkanı ortaya çıkıyor.



29 EKİM: 2019 yılında Salı gününe denk gelen 29 Ekim tatili köprü izin ile 3 güne çıkabilecek.