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İETT otobüsü arıza yaptı, trafiğin aksamasına neden oldu!

İstanbul'da Yenidoğan-Kartal arasında sefer yapan İETT otobüsü arıza yaptı. Arıza nedeniyle Şehit Aydın Çelik Caddesi'ndeki trafik bir süre aksadı.

19 Ocak 2022 Çarşamba 10:34 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 10:34
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İstanbul Yenidoğan-Kartal arasında sefer yapan 34 TP 9949 plakalı İETT otobüsü, Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Şehit Aydın Çelik Caddesinde arızalanınca yolda kaldı. İETT şoförü ise soğuk havada yolcuları indirmek zorunda kaldı. Cadde üzerinde bir sonraki sefer hattını bekleyen yolcular aynı güzergahta sefer yapan diğer otobüslere binerek yolculuklarına devam etti. Kar yağışı nedeniyle cadde üzerinde yoğun olan trafik, otobüsün arıza yapıp yolda kalmasıyla adeta felç oldu. Bazı yolcular duruma tepki gösterdi.

Vatandaşlardan Ercan Savcı, "Otobüs arızalandı, açıkçası pek bir sorun yok. Olur böyle şeyler. Tahliye olduk, takviye otobüs geliyor. Soğuktan dolayı da arızalanmış olabilir, işe gidiyoruz, yarım saatliğine geç kalmış oluyoruz" dedi.

Bediha Esin ise "Otobüs niye bozulur? Bakımsızlıktan, eskimiştir, çürümüştür. Şu anda hiçbir şey yapamıyoruz. Yolda kaldık. İşe gidiyorum, işe de geç kaldık. Maalesef 15 dakikadır soğukta bekliyoruz" diye konuştu.

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