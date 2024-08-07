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İETT otobüsü berber dükkanına daldı! Yaralılar var

İstanbul Pendik'te, kontrolden çıkan İETT otobüsü berber dükkanına çarparak durdu. Yaşanan kaza sonucunda 6 yolcu yaralandı.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 19:32 - Güncelleme:
İETT otobüsü berber dükkanına daldı! Yaralılar var
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B.D. idaresindeki 34 TP 5922 plakalı İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Emniyet güçleri, güvenlik şeridi çekerek caddeyi trafiğe kapattı.

Sağlık görevlileri, otobüste yaralanan 6 yolcuyu hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, kazada kolonunda hasar oluşan bina tedbiren boşaltıldı.

Berber dükkanının sahibi Tufan Mutlu, iş yerinde müşterilerinin de olduğu anda otobüsün çarptığını söyledi. Kendilerini can havliyle dışarı attıklarını belirten Mutlu, kaza nedeniyle binanın boşaldığını belirtti.

Esnaf Abdullatif Yanık ise binada hasar meydana geldiğini ve yaralılar olduğunu ifade etti.

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