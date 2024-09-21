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İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı

Sarıyer'de İETT otobüsü ile karşı istikametten gelen minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste sıkışan şoförü itfaiye ekipleri kurtardı. Kazada 2 kişi yaralandı.

DHA21 Eylül 2024 Cumartesi 08:01 - Güncelleme:
İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı
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Kaza, saat 23.00 sıralarında Kumköy Mahallesi, Demirciköy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 TP 6132 plakalı İETT otobüsü ile karşı istikametten gelen minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüsün ön camından fırlayan yolcu ve araç içerisinde sıkışan şoför yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, minibüste sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında minibüs şoförünün cep telefonuyla yakınlarına haber verdiği görüldü. Şoför, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şoför, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

  • Sarıyerde kaza
  • İETT otobüsü
  • itfaiye kurtarma

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