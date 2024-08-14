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İETT otobüsü ile şehirlerarası yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yolcu almak için durakta bekleyen İETT otobüsüne çarpan şehirlerarası yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı.

AA14 Ağustos 2024 Çarşamba 09:10 - Güncelleme:
İETT otobüsü ile şehirlerarası yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı
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D-100 kara yolu Harem Sahil Yolu Üsküdar istikametinde ilerleyen 34 TP 9995 plakalı İETT otobüsü, yolcu almak üzere Haydarpaşa Gümrük durağında durdu.

Aynı yönde seyreden 44 PD 600 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü durakta bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada, yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Harem Sahil Yolu Üsküdar istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

  • iett otobüsü
  • şehirlerarası yolcu
  • kaza

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