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İETT otobüsünde dehşet anları: Camlarını tekmelerle kırdılar

Beylikdüzü'nde şoförünün kendilerini sollamasına kızan otomobildekiler, önünü kestikleri İETT otobüsüne saldırıp yolculara dehşeti yaşattı.

DHA11 Ağustos 2022 Perşembe 09:26 - Güncelleme:
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Olay, dün saat 05.30 sıralarında D-100 yan yol Avcılar istikametinde ilerleyen Silivri- Avcılar seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü, otobüs şoförünün kendisini sollamasına öfkelenip, onu takip etti. Öfkeli sürücü ve beraberindeki 2 kişi, araçlarıyla önünü kestikleri otobüsün camları yumruklayıp tekmelemeye başladı. Otobüste bulunan yolcular büyük korku yaşarken, sürücü otobüsün kapı camını tekmeleyerek kırdı. Diğer sürücüler araya girerek saldırganları uzaklaştırdı. Yaşanan bu anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • İETT otobüsü
  • tekme

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