İETT şoförü ile yolcu kavga etti! Yolcunun telefonu çalındı

AA 31 Aralık 2021 Cuma 00:47 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 00:47

Alınan bilgiye göre, dün Seyrantepe-Kağıthane Garajı seferini yapan ve Levent Büyükdere Caddesi'nde yoğun trafik nedeniyle ilerleyemeyen 65A hatlı İETT otobüsündeki bazı yolcular, duraktan önce araçtan inmek istedi.



Yasak olduğunu söyleyerek kapıyı açmayan otobüs sürücüsü ile yolcular arasında tartışma çıktı. Trafiğin bir süre sonra açılmasına rağmen otobüsü hareket ettirmediği belirtilen sürücünün, tartışmanın büyümesi üzerine kapıları açarak yolcuları indirdiği öne sürüldü.

Yolculardan Cafer Öztürk'ün (29) inerken otobüsün kapısına vurması üzerine sürücü ile aralarında kavga çıktı. Otobüsten inen sürücü ile Öztürk yol ortasında kavgaya tutuşurken, bazı yolcular da onları ayırmaya çalıştı.

Kavga sırasında Öztürk'ün düşen telefonu orada bulunan başka biri tarafından çalındı. Taraflar bir süre sonra ayrılırken, polis kavga ve hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.



Bu arada, hırsızlık ve kavga anı, bir yolcunun cep telefonuyla görüntülendi.

