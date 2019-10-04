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İETT’de bir kriz daha: Vatandaş çileden çıktı!

Son dönemde metrobüs duraklarında yaşanan yoğunlukla gündeme gelen ve çözüm olarak paralı hale getirdiği üst geçitle tepki toplayan İETT, ‘yönetim zafiyeti’ eleştirilerinin hedefi oldu. İETT bu sefer, duraklardaki ‘sefer bilgilendirme ekranları’ndaki hatalarla vatandaşı çileden çıkardı.

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Dün mesai saati bitimiyle birlikte evlerine ulaşmak için otobüs duraklarına giden vatandaşlar, ‘sefer bilgilendirme ekranları’nda yazanlara anlam veremedi.
 
Pek çok durakta, aslında o duraktan geçmeyen otobüslerin bilgisi yer alıyordu.
 
 
İkitelli-Aksaray yönüne giden otobüslerin geçtiği ekranda, otobüslerin geliş saatleri normal bir şekilde yer alıyor.
 
 
Ancak bir süre sonra ekranda, hayali otobüs seferleri beliriyor ve bekleme süreleri sıfırlanıyor.
 
 
Yaklaşık 25 dakika sonra da, ilk karede 20 dakika sonra durağa varacağı planlanan otobüsün gelişi için 20 dakikalık süre veriliyor. Durakta bekleyen vatandaşlar, yoluna minibüsle devam ediyor.
 
Birçoğunda da, saat başı geçen otobüslerin durağa ulaşmasına dakikalar kala ‘sefer iptal edilmiştir’ uyarısı yer aldı.
 
 
Beşiktaş yönüne giden otobüslerin geçtiği bir durakta da, bilgi ekranında neredeyse tüm seferlerin iptal edildiği bilgisi paylaşıldı. 1 saate yakın süredir durakta bekleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.
 
 
Bir başka durakta da seferlerin tümü iptal edilmesi üzerine, vatandaşlar yoluna minibüsle devam etti.
İş çıkışı karşılaştıkları tablo karşısında isyan eden vatandaşlar, durumu sosyal medya hesaplarından paylaşarak İBB yönetimini eleştirdi.
 
Söz konusu hatanın, İETT koordinasyonunda yaşanan krizden kaynaklandığı değerlendiriliyor.
 
(YENİ ŞAFAK)

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