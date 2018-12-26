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İfadesi alınan Müjdat Gezen, Başkan Erdoğan'ı yine hedef gösterdi

Televizyon ekranından darbe çığırtkanlığı yapıp Başkan Erdoğan'a tehditler savuran Müjdat Gezen, ifadesi alınmasından sonra Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdi.

  • Star.com.tr
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CHP'nin kanalı Halk Tv'de Başkan Erdoğan'ı tehdit eden ve haddini aşan açıklamarda bulunan Müjdat Gezen, Metin Akpınar'la birlikte polis eşliğinde adliyeye götürülerek ifadesi alınmıştı. İfadesi alınmasından sonra adli kontrol şartlıyla serbest bırakılan Müjdat Gezen yine Başkan Erdoğan'ı hedef göstermeye devam etti.

AKIL TUTULMASI YAŞADI

DW Türkçe'ye konuşan Müjdat Gezen, tehditkar açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'a mesnetsiz ifadelerle saldıran Müjdat Gezen büyük bir akıl tutulması yaşadı.

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF GÖSTERDİ

Başkan Erdoğan'ı hedef gösteren Gezen, "Bizim arkamızdaki kitle onun seçmen sayısını en az üçe katlar" sözleriyle yaşadığı akıl tutulmasını gözler önüne serdi.

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