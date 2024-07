Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde lise müdür yardımcısının silahlı saldırıda ölümüne ilişkin olayı gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan zanlının ifadesi ortaya çıktı.

Şüpheli D.G'nin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde, 26 Haziran'da Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden çıkıp aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğrayan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç'ı (48) daha önceden tanımadığını, Yunanistan'da firari durumda olan Y.A. ve D.S'den talimat aldıklarını söyledi.

Bu iki kişiyle, saldırıyı beraber gerçekleştirdiğini belirttiği B.Y. aracılığıyla, yüz yüze tanışarak arkadaş olduğunu aktaran D.G, şunları kaydetti:

"Benden bu zamana kadar herhangi bir şey istememişlerdi. 23 Haziran'ı 24 Haziran'a bağlayan gece birlikte ikamet ettiğim B.Y'yi, Y.A. ve D.S. arayarak bir öldürme işi olduğunu, yapıp yapamayacağımızı sordular. Biz de yapabileceğimizi söyledik. Bunun üzerine haber beklememizi söyleyerek telefonu kapattılar.

24 Haziran Pazartesi günü sabah saatlerinde B.Y'nin telefonu üzerinden bizimle iletişime geçtiler. Bize bir şahsı silahla öldüreceğimizi, bunun karşılığında bizi Yunanistan'a alacaklarını, orada bize para, araba ve ev vereceklerini söylediler. Teklifi kabul ettik. Daha önce böyle bir olaya karışmamıştım. Kendisine emanet teslim edileceğinin söylenmesi üzerine B.Y. evden çıkarak bir yere gitti ancak nereye gittiğini bilmiyorum. Eve döndüğünde yanında telefon, 2 tabanca ve bir miktar para vardı."

D.G, Y.A. ve D.S'nin B.Y'de bulunan telefon üzerinden kendileriyle iletişime geçtiğini, verdikleri talimatlar doğrultusunda Kartal'da bir otele gittiklerini anlatarak "Olaydan bir gün önce Y.A'nın gönderdiği taksiye binerek olay yerine gittik. Keşif yaptıktan sonra otele geri döndük ve o gece hiç uyumadık." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde D.S. ve Y.A'nın kendileriyle iletişim kurduğunu ve denileni yapmaları gerektiğini söylediklerini belirten D.G, ifadesine şöyle devam etti:

"Otelin kapısına gelen taksiye binerek gönderilen konuma yeniden gittik. Orada B.Y. ile bir süre beklemeye koyulduk ancak B.Y. biraz korktu. Bu nedenle kendisinin beni biraz ileride bekleyeceğini, bir problem olması halinde beni kollayacağını söyledi. Şahsın evden çıktığını gördükten sonra arabaya binmesini bekledim ve arabaya biner binmez kapalı olan şoför camından içeriye doğru bir el ateş ederek koşmaya başladım. Ölüp ölmediğini o an bilmiyordum. Şahsı da tanımıyorum. Ben koşarken arkama birkaç kişi takıldı ve beni kovalamaya başladılar ancak B.Y. ile birlikte koşarak bu şahısları atlattık."

Olayın ardından silahları tenha bir duvarın dibine saklayarak yollarına devam ettiklerini anlatan D.G, "Tenha bir tır garajı bularak oradaki bir tırın arkasına saklandık. B.Y'de bulunan telefonla D.S. ve Y.A'yı arayarak işi hallettiğimizi söyledik." ifadelerini kullandı.

D.G, daha sonra taksiyle Pendik'te bir eve gittiklerini, kapıyı açamayınca Y.A. ve D.S'nin adresini bildirdiği başka bir eve gittiklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Taksici belirtilen konuma bizi götürdü ve orada daha sonradan ismini Erdal olarak öğrendiğim şahısla buluştuk. Erdal bizi alarak yakalandığımız ikamete götürdü. Ne taksideyken ne de Erdal ile hiçbir şey konuşmadık. Herkes işinin ne olduğunu biliyordu ve sadece işini yaptı. Eve vardıktan sonra ben direkt uyudum ve uyandığımda kapıda polislerin olduğunu gördüm. Yaptığım şey için çok pişmanım."

- OLAY



Çayırova ilçesinde 26 Haziran'da Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç (48), aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalanmış, emniyet ekiplerinin kapsamlı çalışması sonucu Kocaeli, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

D.G. ve 7 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.