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İfadesi ortaya çıktı! Öztürk Yılmaz'ı neden bıçakladığını anlattı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Saldırganın Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdiğini ifade etti.

IHA9 Aralık 2022 Cuma 17:32 - Güncelleme:
İfadesi ortaya çıktı! Öztürk Yılmaz'ı neden bıçakladığını anlattı
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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, kendisiyle görüşmek için gelen Serhat K. tarafından bıçaklanırken, Yılmaz, kalçasından yaralandı saldırgan ise kaçtı. İhbar üzerine genel merkeze gelen sağlık görevlileri, Yılmaz'a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yılmaz, daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Şüpheli Serhat K., Ankara emniyetindeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

'EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI'

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a parti genel merkezinde bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen şahısın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Serhat K., Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdiğini ifade etti.

"KENDİSİNE CEZA VERMEK İSTEDİM"

Öztürk Yılmaz'ı neden araştırdığı sorulması üzerine şüpheli Serhat K. "Yapmış olduğu paylaşımlarla alakalı olarak kendisine ceza vermek için bulmak istememden kaynaklı. Olayı gerçekleştirdikten sonra AŞTİ'ye geldiğimde 225 lira param vardı. Bunun 200 lirasını otobüs parası verdim. Üzerimde başka para yoktu. İstanbul'a gittikten sonra ailemi görüp daha sonra teslim olacaktım" dedi. Şüpheli Serhat K. eylemi gerçekleştirirken kimseden talimat almadığını ifadelerine eklerken, pişman olduğunu söyledi.

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