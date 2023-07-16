CHP yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın Ocak 2023 tarihinde ABB meclisi tarafından verilen yetki ile kullanabileceği 4 milyar 300 milyonluk borçlanma yetkisi olmasına rağmen belediye personelinin maaşlarına zam yapacağını ve EYT'den emekli olan personeline ödenmesi gereken kıdem tazminatlarını bahane göstererek meclisten tekrar 4 milyarlık borçlanma talebinde bulundu. Yavaş'ın borçlanma talebi Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 5. Birleşiminde yapılan oylama sonucunda reddedilirken Ankaralılardan Yavaş'a tepki yağdı.

YAVAŞ'IN ZATEN 4 MİLYAR 300 MİLYONLUK BORÇLANMA YETKİSİ VAR

4 yılda Ankara'ya elle tutulur tek bir hizmeti olmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve ekibi 7 bakanlıktan büyük bütçeye sahip olan ABB'yi iflas ettirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şehir şehir gezerek Ankaralıların ve ABB personelinin sorunlarını göz ardı eden Yavaş, sosyal medya belediyeciliğinden kısa mesaj belediyeciliğine geçme kararı aldı. Yavaş, geçtiğimiz günlerde ABB personeline attığı mesajla belediye iştiraklerinin büyük zarar ettiğini ve maaşların zamlanması için belediye meclisinden borçlanma yetkisinin çıkması gerektiğini vurguladı. Yavaş'ın talebi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 5. Birleşiminde oylamaya sunuldu. Oylama öncesi meclis üyeleri tarafından yapılan konuşmalarda Yavaş'ın zaten Ocak 2023 tarihinde verilmiş 4 milyar 300 milyonluk borçlanma yetkisi olduğu ortaya çıktı.

"KENDİ BECERİKSİZLİĞİNİZİ BELEDİYE MECLİSİNE YÜKLEMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ"

Yavaş'ın söz konusu talebi ABB meclisinden ret oyu alarak kabul edilmezken AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan yaptığı açıklamada, "AK Parti Grubu olarak bugüne kadar size 17 milyar borçlanma yetkisi verdik, Ankara için yapılacak her projede hiçbir zaman red oyu kullanmadık, aradan geçen bin 650 günde Ankara için hiçbir proje üretmediniz. Beceriksizliğiniz yüzünden ABB iflas etti, maaş ödeyemez bir duruma geldi ve siz bu durumu bugüne kadar yok saydığınız, saygı duymadığınız, Büyükşehir Belediye Meclisine yüklemeye çalışıyorsunuz." diyerek tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın ise, "Mansur Yavaş'ın Ankara'ya yaptığı bir icraatı var mı sokağa çıkıp vatandaşa bir soralım. Bizim dönemimizde yapılan projeleri günlerce anlatsak bitiremeyiz. Dört buçuk yılda Mansur Yavaş yönetimi güncel değerle 200 milyar liralık devasa bir bütçe kullandı. ABB olarak kendisine 20 milyar da borçlanma yetkisi verdik. Bu kadar para ile ne yapıldı. Ankaralılar Yavaş'ı hangi hizmeti ile anacaktır." şeklinde konuştu.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, "İşiniz gücünüz algı ve yalan oldu. Hani davul ve zurna ile maaş artışlarını açıklayacaktı Sayın Yavaş. Mansur Yavaş verdiği hiçbir sözü tutamadı. İşiniz gücünüz algı. Yavaş verdiği hiçbir sözü tutamadı. Uzun lafın kısası ABB, çalışanının ücretini kredi ile vermek zorunda kalacak kadar kötü bir durumda." İfadelerini kullandı.