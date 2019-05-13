İftar sofrasının yakınına yıldırım isabet etti: 4 yaralı Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Çitliyol köyünde, dün iftar öncesi oruçlarını açmak için bekleyen Kardaş ailesinin kurduğu sofranın yakınına yıldırım isabet etti, 4 kişi yaralandı.