İftar sofrasının yakınına yıldırım isabet etti: 4 yaralı
Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Çitliyol köyünde, dün iftar öncesi oruçlarını açmak için bekleyen Kardaş ailesinin kurduğu sofranın yakınına yıldırım isabet etti, 4 kişi yaralandı.
- DHA
Mutki'nin Çitliyol köyünde oturan Kardaş ailesi fertleri dün akşam, iftar öncesi evlerinin bahçesinde sofra kurmaya başladı. Sofrayı kurduktan sonra iftar saati beklenirken, önce yağmur başladı, ardından da yıldırım düştü. Sofranın başında bulunan Habro, Ömer Ali, Kutbettin ve Hanımşah Kardaş, yakına düşen yıldırımın isabet etmesiyle yaralandı. Komşuların yardıma gelmesinin ardından hafif yaralanan 4 kişi, Mutki Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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