İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9856
  • EURO
    6,64
  • ALTIN
    304.875
  • BIST100
    119140
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İGA'dan Çin'deki havalimanlarına 120 bin dolarlık tıbbi yardım
Güncel

İGA'dan Çin'deki havalimanlarına 120 bin dolarlık tıbbi yardım

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Çin’deki havalimanlarında kullanılmak üzere tıbbi ve tek kullanımlık maskeler, koruyucu giysiler, galoş ve gözlükten oluşan 120 bin dolar değerinde 3 ton yardım malzemesi gönderdi.

AA02.02.2020  11:31 - Güncelleme: 02.02.2020  11:31

İGA açıklamasında, Çin'deki maske ve hijyen malzemelerine yönelik yoğun talebin karşılanmasına destek olmak amacıyla bu ülkedeki bazı havalimanlarda kullanılmak üzere uçaklarla tıbbi yardım malzemeleri yollandığı vurgulandı.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu da sosyal medyadan, "İGA'nın Çin Güney Hava Yolları, Sichuan Hava Yolları, Pekin Capital Havalimanı (PEK), Daxing Havalimanı (PKX), Shanghai Pudong havalimanı (PVG), Shanghai Hongqiao havalimanı (SHA), Chengdu Shuangliu havalimanı (CTU) için bağışladığı toplam 3 tonluk ve 120, 000 dolarlık yardım malzemeleri, söz konusu iki Çin havayolunun bugünkü seferleriyle yola çıkacak. @igairport'a teşekkür ederiz" açıklaması yaptı.

Elazığ'da depremde ağır hasar gören binanın çökme anı kameraya yansıdı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Vedat'tan sonra Luiz Gustavo
Vedat'tan sonra Luiz Gustavo

Vedat'tan sonra Luiz Gustavo

Kar namına hiçbir şey yok!
Kar namına hiçbir şey yok!

Kar namına hiçbir şey yok!

'Libya'da UMH yönetimini tanıyoruz'
'Libya'da UMH yönetimini tanıyoruz'

'Libya'da UMH yönetimini tanıyoruz'

Korkulan oldu! Çin dışında ilk ölüm gerçekleşti
Korkulan oldu! Çin dışında ilk ölüm gerçekleşti

Korkulan oldu! Çin dışında ilk ölüm gerçekleşti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.