Iğdır HDP'li eski belediye başkanı Yikit gözaltına alındı
HDP'li eski Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, jandarma ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından sabah saatlerinde evinden alınan eski HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit'in gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam belirtildi.
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