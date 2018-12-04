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Iğdır’da 150 koyun telef oldu

Iğdır’ın Aralık İlçesinde tahliye kanalına düşen 150 koyun telef oldu.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Iğdır’ın Aralık İlçesi ile Taze köy arasında bulunan tahliye kanalına düşen 150’ye yakın koyun telef oldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çoban, koyunları tahliye kanalından karşıya geçirmek isterken telef olduğu öğrenildi.
 

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