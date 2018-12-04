Iğdır’da 150 koyun telef oldu
Iğdır’ın Aralık İlçesinde tahliye kanalına düşen 150 koyun telef oldu.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Iğdır’ın Aralık İlçesi ile Taze köy arasında bulunan tahliye kanalına düşen 150’ye yakın koyun telef oldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çoban, koyunları tahliye kanalından karşıya geçirmek isterken telef olduğu öğrenildi.
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