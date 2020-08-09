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Iğdır'da askeri araç devrildi: 6 askerimiz hafif yaralandı

Iğdır'da askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker hafif yaralandı.

AA09 Ağustos 2020 Pazar 14:26 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 14:30
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Türkiye-Ermenistan sınırında devriye faaliyeti sürdüren Iğdır 5. Hudut Alay Komutanlığına ait pikap, Aşağı Çiftlik köyü yakınlarında devrildi.

Kazada araçtaki 6 asker yaralandı.

Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.istan sınırında devriye faaliyeti sürdüren Iğdır 5. Hudut Alay Komutanlığına ait pikap, Aşağı Çiftlik köyü yakınlarında devrildi.

Kazada araçtaki 6 asker yaralandı.

Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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