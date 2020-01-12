Iğdır'da cami duvarına yazılan çirkin yazıya tepki

IHA 12.01.2020 10:47 - Güncelleme: 12.01.2020 10:47

Iğdır merkez Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan Ulu Cami duvarına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sprey boya ile yazılan yazıya çevre sakinleri ve vatandalar tepki gösterdi. Cami duvarına yakışmayacak şekilde küfür içerikli yazının yazılmasına tepki gösteren vatandaşlar, bu yazıyı yazan kişi veya kişilerin tespit edilmesini istedi. İzzet Eyüpoğlu isimli vatandaş, “Kendini bilmez ve aile terbiyesi almamış bir kişiden başka kim olabilir ki. Cami duvarına böyle bir yazı yazılır mı. Bu yazıyı yazanlar şizofren veya hastadır. Halkın devamlı geçtiği ve görebileceği bir yere bu tür yazının yazılması hiç hoş bir görüntü değil. İnsan birazcık duyarlı olur” dedi.

Yazıyı yazan kişi yada kişilerin cezalandırılmasını isteyen Eyüpoğlu, "Bu yazıyı yazanlar cezasız kalmasın. Bu şekilde yazı yazıp hiçbir şey olmamış gibi sırtını dönüp gitmesinler. Iğdır halkına büyük bir terbiyesizlik yapılmıştır. Yakınlarda muhakkak kamera vardır. Yetkililerden bu konuyu araştırmalarını, bu yazıyı yazan kişi veya kişilerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezayı almalarını istiyoruz” diye konuştu.