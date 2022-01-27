İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2022 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Güncel

Iğdır'da kaza! Tır devrildi

Temizlik malzemesi taşıyan tır Iğdır'da devrildi.

AA27 Ocak 2022 Perşembe 13:53 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 13:53
ABONE OL

Iğdır'da devrilen tırdaki temizlik malzemeleri etrafa savruldu.

Mersin'den yüklediği temizlik malzemelerini Iğdır'a getiren Hasan Şule yönetimindeki 76 DR 638 plakalı tır, Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun 10. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada, etrafa savrulan temizlik malzemeleri ise bölgeye gelen başka bir tıra yüklendi.

Sürücü Şule, AA muhabirine, yolda normal seyrederken aracın kontrolünü kaybettiğini belirterek, "Araç benim kontrolümden çıktığı için 50 metre sürüklendi, daha sonra çekici çağırmak için araçtan indim ve bu esnada araç devrildi." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.