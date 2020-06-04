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Iğdır'da normalleşme sürecinde ilk uçuş İstanbul'a gerçekleşti

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının normalleşme sürecinde yapılan ilk uçuş, Türk Hava Yolları tarafından İstanbul'dan gerçekleştirildi.

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AA04 Haziran 2020 Perşembe 14:22 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 14:29
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Kovid-19 salgını nedeniyle 28 Mart'a durdurulan uçak seferleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun öngörüleri doğrultusunda bugün yeniden başladı. Günün ilk seferi Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirildi.

İstanbul'dan 158 yolcusuyla kalkan uçak, Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na indi.

Uçak, pistte Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince "su takı" töreniyle karşılandı.

Daha sonra, Iğdır'dan da İstanbul'a aynı uçakla gerçekleştirilen uçuşta 165 yolcu seyahat etti.

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