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Iğdır'da oylar itiraz üzerine yeniden sayılmaya başlandı

Iğdır'da, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Iğdır Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel'in, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne itirazı üzerine 70 sandıktaki oyların yeniden sayılmasına başlandı.

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Tezel'in dün beraberindeki MHP Merkez İlçe Başkanı Özcan Zorman ile geldiği Iğdır Adliyesi'nde, seçimlerde şaibe olduğunu öne sürerek, oyların yeniden sayılması istemiyle yaptığı itiraz, Merkez İlçe Seçim Kurulunca değerlendirildi.

Değerlendirme sonucu 70 sandığın yeniden sayılmasını kabul eden kurul kararının ardından, bu sandıklardaki oyların sayılma işlemine geçildi.

Söz konusu oyların sayımına görevlilerce Iğdır Adliyesi ek binasında devam edildiği belirtildi.

Kentte, resmi olmayan sonuçlara göre, HDP'nin Iğdır Belediye Başkanlığı adayı Yaşar Akkuş, kullanılan oyların yüzde 50,07'sini, Tezel ise yüzde 46,70'ini almıştı.

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