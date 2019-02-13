Iğdır'da 8 yıldır aranan PKK'lı terörist yakalandı
Iğdır'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle 8 yıldır aranan kişi yakalandı.
- AA
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Mehmet Hanifi Kaya'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Sürdürülen takip sonucu Kaya'nın kent merkezine bağlı Çakırtaş köyünde olduğu belirlendi.
Jandarma ekipleri, köye düzenlenen operasyonda 8 yıldır aranan Kaya'yı yakalayarak gözaltına aldı.
Terör örgütüne üyelik suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Kaya, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaya'nın eski DEHAP Iğdır İl Başkanı ve eski DBP Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.
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