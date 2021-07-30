Iğdır'da sağlıkçıların aşı seferberliği

AA 30 Temmuz 2021 Cuma 11:42 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 11:42

Kovid-19 ile mücadele kapsamında en az aşının yapıldığı iller arasında yer alan kentteki 49 farklı noktada 200 sağlık personeli hizmet veriyor.



Kovid-19 vaka sayılarının da en yüksek olduğu iller arasında yer alan Iğdır'da, Ağrı, Kars ve Nahçıvan kara yollarının giriş ve çıkışlarında aşılama noktası oluşturularak şehre girip çıkanlardan talepte bulunanlara aşıları yapılıyor.

Şehir ve ilçe merkezlerindeki en yoğun cadde ve sokaklarda da kurulan noktalara gelen vatandaşlar randevu almadan aşılarını yaptırabiliyor.

Türkiye'nin Nahçıvan'a sınır kapısı olan Dilucu Gümrük Kapısı ile Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanında da yine sağlık ekiplerinin aşılama noktaları bulunuyor.

İl Sağlık Müdürü Caner Tazegün, AA muhabirine, sağlık ekiplerinin yoğun bir çabayla vatandaşları aşılamak için çalıştıklarını söyledi.

Bayram tatilinin bitmesiyle vatandaşların da aşı yaptırmak için kurulan noktalara geldiğini belirten Tazegün, "Ekiplerimiz, vatandaşlarımızı aşılamak, onları salgından korumak için aralıksız çalışıyor. Şehrin birçok noktasında sağlıkçı arkadaşlarımız aşılamayı sürdürüyor." dedi.

- "ŞEHRİN NEREDEYSE HER YERİNDE EKİPLERİMİZ MEVCUT"

Tazegün, vatandaşların aşılarını yaptırarak virüse karşı önlem alması gerektiğinin altını çizerek, "Şehrin neredeyse her yerinde ekiplerimiz mevcut. Mobil ekiplerimiz şehir ve ilçe merkezlerini, köyleri, sokakları gezerek vatandaşlarımıza aşı yapıyor. Halkımızdan da bir an önce bu virüsün gündemimizden kalkması için aşılamaya gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz ." diye konuştu.

Aşı yaptıran vatandaşlardan Kemal Koçak ,"Vatandaşlara aşı olmalarını öneriyoruz, bir an önce aşı olsunlar da bu illetten kurtulalım." dedi.