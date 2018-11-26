Iğdır'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker yaralandı
Iğdır'da teröristlerce sınır karakoluna gerçekleştirilen roketli saldırıda bir asker yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Türkiye-İran sınırında bulunan Şehit Bülent Aydın Hudut Karakoluna PKK'lı teröristlerce gece saatlerinde roketli saldırı düzenlendi.
Saldırıda bir asker bacağından yaralanarak Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Askerlerin karşılık vermesi üzerine bölgeden kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
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