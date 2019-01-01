Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Iğdır'da sınır karakoluna teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1 askerimiz yaralandı

Iğdır'da teröristlerce sınır karakoluna gerçekleştirilen roketli saldırıda bir askerimiz yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Türkiye-İran sınırında bulunan Kurtömer Hudut Karakoluna PKK'lı teröristlerce roketli saldırı düzenlendi.

Saldırıda bir askerimiz hafif yaralandı. Yaralı asker Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Askerlerin karşılık vermesi üzerine bölgeden kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Görenler şoke oldu... Küle dönen aracına öyle bir şey yaptı ki

Görenler şoke oldu... Küle dönen aracına öyle bir şey yaptı ki

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA