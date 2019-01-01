Iğdır'da sınır karakoluna teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1 askerimiz yaralandı
Iğdır'da teröristlerce sınır karakoluna gerçekleştirilen roketli saldırıda bir askerimiz yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Türkiye-İran sınırında bulunan Kurtömer Hudut Karakoluna PKK'lı teröristlerce roketli saldırı düzenlendi.
Saldırıda bir askerimiz hafif yaralandı. Yaralı asker Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Askerlerin karşılık vermesi üzerine bölgeden kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
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