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Iğdır'da taşlı, sopalı kavga: 4 yaralı

Iğdır'da iki grup arasında başlayan taşlı, sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

IHA07.02.2020  09:37 - Güncelleme: 07.02.2020  09:37

İki gün önce bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında tartışma çıkan iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralanmıştı. Yaralı olan şahıs hastaneye kaldırılırken, polis olay ile ilgili soruşturma başlatmıştı. İki grup üyeleri Iğdır Söğütlü Mahallesi İrfan Caddesi üzerinde tekrar karşı karşıya geldiler. Grup arasında başlayan tartışma bir anda taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Araya giren vatandaşlar olayı hemen polise bildirdi. Olayın polise bildirilmesi üzerine çok sayıda polis olay yerine sevk edildi. Olayda R.S., G.S., Ö.S. ve E.K. çeşitli yerlerinde bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra yaralıları, Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı. Kavga sonrası olay yerinde toplanan kalabalık polisler tarafından güçlükle dağıtıldı.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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