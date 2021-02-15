İSTANBUL 2°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2021 Pazartesi / 4 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9668
  • EURO
    8,4545
  • ALTIN
    407.246
  • BIST100
    1562.49
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Iğdır'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı
Güncel

Iğdır'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

Iğdır'da yapılan terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

AA15 Şubat 2021 Pazartesi 21:31 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 21:34
ABONE OL

Iğdır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK'ya malzeme ve finans sağladıkları belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, cep telefonları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, ikisi adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.