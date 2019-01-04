Iğdır'da terör saldırısında 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Iğdır'ın Aralık ilçesinde teröristlerce sınır karakoluna gerçekleştirilen roketli saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
- İHA
Alınan bilgiye göre, Türkiye-İran sınırı Aralık ilçesinde bulunan Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolu nöbet kulübesine PKK'lı teröristlerce sabaha karşı roket ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgeden kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
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