İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9588
  • EURO
    6,675
  • ALTIN
    291.901
  • BIST100
    115741
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Iğdır’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı
Güncel

Iğdır’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA02.01.2020  15:05 - Güncelleme: 02.01.2020  15:05
Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan 10 kişiden 7’si tutuklandı. Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan aranan 10 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. 15 adreste eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 10 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 7 şahıs tutuklanırken, 3 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Eş zamanlı yapılan operasyonda, 220,84 gram metamfetamin maddesi, 14,20 gram afyon sakızı, 6,93 gram esrar, 1 adet hassas terazi ile 4 tabanca ve tabancalara ait 22 mermi ele geçirildi.
Uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği açıklandı.

Papa Francis, elini bırakmayan kadına tepki gösterdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'
'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'

'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'

Başkan Erdoğan'dan Batı'ya net uyarı: Bunlar iyi günleri
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya net uyarı: Bunlar iyi günleri

Başkan Erdoğan'dan Batı'ya net uyarı: Bunlar iyi günleri

Atatürk Havalimanı'nda dikkat çeken iki uçuş
Atatürk Havalimanı'nda dikkat çeken iki uçuş

Atatürk Havalimanı'nda dikkat çeken iki uçuş

Askeri toplantıda dikkat çeken ayrıntı!
Askeri toplantıda dikkat çeken ayrıntı!

Askeri toplantıda dikkat çeken ayrıntı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.