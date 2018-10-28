Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Avrupa, Iğdır'da yetiştirilen domates kurusunun peşinde

Iğdır'da kadınların kış için hazırladığı domates kurusu Avrupa ülkelerinden yoğun ilgi görüyor. Girişimci Nevruz Sadak, 'Biz bu ürünü üretirken hiç kimyasal madde kullanmıyoruz, tamamen güneşte, doğal ortamda kurutuyoruz. Yani kendi verimli toprağımızda yetiştirdiğimiz domatesi kurutarak Avrupa'ya ihraç ediyoruz' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Iğdır'da kadınların asırlardır kurutarak kış için hazırladığı domates kurusu, bir girişimci tarafından Avrupa'ya ihraç  ediliyor.
 
Girişimci Nevruz Sadak, kent merkezi ve köylerde yetiştirilen domatesleri sadece kadınların çalıştığı Iğdır Organize Sanayi Bölgesi'ndeki  fabrikasında kurutarak Almanya'ya gönderiyor.
 
Almanya'daki fabrikada işlenen domates kuruları, ardından Avrupa'nın  bir çok noktasında satışa sunuluyor.
 
Sadak, yaptığı açıklamada, Almanya'daki işletmelerinde  Iğdır'ın yöresel ürünlerini meze olarak hazırlayıp Avrupa sofralarıyla  buluşturduklarını belirtti.
 
Ürünlerin tamamen doğal koşullarla elde edildiğinin altını çizen  Sadak, "Gün kurusu domates bizim Almanya'ya ihraç ettiğimiz Iğdır'ın yöresel  ürünlerinden biridir. Biz bu ürünü üretirken hiç kimyasal madde kullanmıyoruz,  tamamen güneşte, doğal ortamda kurutuyoruz. Yani kendi verimli toprağımızda  yetiştirdiğimiz domatesi kurutarak Avrupa'ya ihraç ediyoruz." dedi.
 
"Müşterilerimizi buranın doğal ürünlerine alıştırdık"
Domates kurusunun Avrupa'dan yoğun ilgi gördüğünü anlatan Sadak, şöyle  konuştu:
 
"Domates, yaptığımız mezelerde vazgeçilmez üründür. Fakat kış  aylarında Iğdır'da domates üretilmiyor. Biz müşterilerimizi buranın doğal  ürünlerine alıştırdık. Bu manada Avrupa'da yaptığımız mezelerde aynı tadı  tutturmak için yine buranın domatesine ihtiyacımız var. Yani raf ömrü kısa olan  ürünü doğal ortamda kurutarak raf ömrünü uzatıyoruz üretim aşamasında da malzeme  sıkıntısından kurtulmuş oluyoruz. Yani bir haftada kurutulan bu ürünün raf ömrünü  2 yıla kadar çıkarmış oluyoruz."
 
Iğdır'daki fabrikanın üretim sorumlusu Neslihan Sadi ise yöresel ve  doğal lezzet olan kuru domatesin kısa sürede geniş bir üne kavuştuğunu  belirterek, "Bu ürünü yaparken eski, anne yöntemiyle domatesi ikiye bölüp kaya  tuzuyla güneşte kurutuyoruz. İki yıl önce gün kurusu olarak bilinen domates  üretmeye başlayıp Avrupa'ya önce 5 ton gönderdik, daha sonra oradaki  müşterilerimizden yoğun talep olunca daha fazla göndermeye başladık. Bu yıl   yaklaşık 80 ton gün kurusu domatesi Almanya üzerinden Avrupa'nın bir çok ülkesine  gönderdik." diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kavgada göğsünden vurulan genç hayatını kaybetti

Kavgada göğsünden vurulan genç hayatını kaybetti

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tren raylarını tarım aletlerine dönüştürüyor

Tren raylarını tarım aletlerine dönüştürüyor

Kış aylarında bağışıklığı güçlendiren besinler

Kış aylarında bağışıklığı güçlendiren besinler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA