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Iğdır'da zırhlı askeri araç devrildi: 1 askerimiz şehit oldu

Iğdır'ın Aralık ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı.

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Iğdır'ın Aralık ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
 
İlçedeki Devlet Üretme Çiftliği yakınlarında "kobra" tipi zırhlı askeri araç devrildi.
 
Kazada 1 asker olay yerinde şehit oldu, 5 asker ise yaralandı.
 
Yaralı askerler, 112 Acil Servis ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
 
Güvenlik güçleri kazanın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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