Iğdır'da zırhlı askeri araç devrildi: 1 askerimiz şehit oldu
Iğdır'ın Aralık ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı.
- AA
Iğdır'ın Aralık ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
İlçedeki Devlet Üretme Çiftliği yakınlarında "kobra" tipi zırhlı askeri araç devrildi.
Kazada 1 asker olay yerinde şehit oldu, 5 asker ise yaralandı.
Yaralı askerler, 112 Acil Servis ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Güvenlik güçleri kazanın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
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