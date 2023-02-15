İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2023 Çarşamba / 25 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8548
  • EURO
    20,1357
  • ALTIN
    1112.61
  • BIST100
    4950.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

İGEDER'den deprem bölgesine psiko-sosyal destek

İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER), ülkemizin yaşadığı deprem afeti sonrasında deprem bölgesindeki çocuklara yönelik Psiko-Sosyal Destek Projesi'ni başlattı.

15 Şubat 2023 Çarşamba 18:51 - Güncelleme:
İGEDER'den deprem bölgesine psiko-sosyal destek
ABONE OL

İGEDER'de Gönüllü öğretmenler ve psikologlar, proje kapsamında deprem bölgesindeki çocuklara psiko-sosyal destek sağlamaya depremin ilk anlarından itibaren depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta başladı.

İLGİLERİNİ, BİLGİLERİNİ, DUYGULARINI PAYLAŞIYORLAR

Çocukların depremden kaynaklı travmayı kısa sürede ve daha rahat atlatmaları için çeşitli oyunlar, etkinlikler ve grup çalışmaları gerçekleştirmekte olan öğretmenler ve psikologlar, bugüne kadar Kahramanmaraş'ta 1000'e yakın çocukla buluştu. Projenin depremin etkilerinin görüldüğü diğer iller için de kısa sürede başlatılarak daha çok çocuğa ulaşma, psiko-destek sağlama amaçlanıyor.

GÜNDÜZ SOSYAL YARDIM, AKŞAMLARI PSİKO-SOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI

Proje kapsamında eğitimli ve alanında uzman gönüllüler gündüzleri arama-kurtarma ve sosyal yardım faaliyetlerine destek olmakta, akşamları ise çocuklarla buluşarak onlara yönelik psiko-sosyal destek çalışmalarını gerçekleştiriyor. İGEDER Yönetim Kurulu Başkanı İdris Topçuoğlu, "Projeyi fedakârlıkla ve büyük bir özveriyle yürüten öğretmenlere teşekkür ediyorum. Deprem bölgesindeki çalışmalara yetkili makamlar ile iş birliği hâlinde devam edeceğiz." diyerek projenin bu zorlu zamanda çok faydalı olduğunu dile getirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.