İGEDER'den deprem bölgesine psiko-sosyal destek

İGEDER'de Gönüllü öğretmenler ve psikologlar, proje kapsamında deprem bölgesindeki çocuklara psiko-sosyal destek sağlamaya depremin ilk anlarından itibaren depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta başladı.

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Çocukların depremden kaynaklı travmayı kısa sürede ve daha rahat atlatmaları için çeşitli oyunlar, etkinlikler ve grup çalışmaları gerçekleştirmekte olan öğretmenler ve psikologlar, bugüne kadar Kahramanmaraş'ta 1000'e yakın çocukla buluştu. Projenin depremin etkilerinin görüldüğü diğer iller için de kısa sürede başlatılarak daha çok çocuğa ulaşma, psiko-destek sağlama amaçlanıyor.

GÜNDÜZ SOSYAL YARDIM, AKŞAMLARI PSİKO-SOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI



Proje kapsamında eğitimli ve alanında uzman gönüllüler gündüzleri arama-kurtarma ve sosyal yardım faaliyetlerine destek olmakta, akşamları ise çocuklarla buluşarak onlara yönelik psiko-sosyal destek çalışmalarını gerçekleştiriyor. İGEDER Yönetim Kurulu Başkanı İdris Topçuoğlu, "Projeyi fedakârlıkla ve büyük bir özveriyle yürüten öğretmenlere teşekkür ediyorum. Deprem bölgesindeki çalışmalara yetkili makamlar ile iş birliği hâlinde devam edeceğiz." diyerek projenin bu zorlu zamanda çok faydalı olduğunu dile getirdi.