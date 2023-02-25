'İğneyi önce kendimize batırmalıyız' diyen CHP'li Arif Aydın'ı susturdular

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrasında, CHP yönetimindeki Adalar Belediyesi tarafından önceki gün deprem konulu panel düzenlendi. Büyükada Anadolu Kulübü'nde olası Marmara depreminin Adalar'a etkisi tartışıldı. Toplantıya katılan Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan depremle ilgili bir konuşma yaptı. Kaymakamın ardından 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde Öğretim Üyesi Dr. Umut Almaç ile İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Yılmaz da birer sunum gerçekleştirdi.

CHP'Lİ ESKİ MİLLETVEKİLİ TARAFINDAN SÖZÜ KESİLDİ

Sunumların ardından konuşmalara geçildi. Bu esnada söz alan CHP'li eski yöneticilerden Arif Aydın, 'iğneyi önce kendimize batırmamız gerekiyor' diyerek başladığı konuşmasında, belediye binasının yıkım kararı olduğunu, bunu niye yıkmadıklarını, niye yapmadıklarını sordu.

Aydın konuşmasında, "1999 depremi sonrasında Haluk hocam yine böyle bir kalabalığa sunum yapmıştı. Çünkü o zaman yaşamıştık depremi. Şimdi bilim de geliştiği için biraz daha gelişmiş şekliyle anlattı. 24 yıl öncesini anlatan Haluk Hocam, bizim 15 yıllık yerel iktidarımızda, dün Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi 'iğneyi önce kendimize batırmamız lazım.' Öncelikle bizim yapmamış gereken bir şey var, belediye binamız için yıkım kararı alınmış. Bunu neden yıkmadık? Neden yapılmadı? Orada 1'inci dereceden akrabalarımız var. 15 yıldır da biz yerelde de iktidarız. Son 4 yıldır Büyükşehir Belediyesi'nde ve Adalar'da da iktidarız" ifadelerini kullandı.

Bu sırada araya giren 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili, Jeofizikçi Prof. Dr. Eyidoğan, Aydın'ın sözünü kesti. Sözü kesilen Aydın ise mikrofonu bırakarak kenara çekildi.