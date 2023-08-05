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İHA'lar 3 bin 55 orman yangınını tespit etti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından orman yangınlarıyla mücadelede etkin olarak kullanılan İHA'lar bu amaçla ilk kullanıldıkları 2020'den bu yana 3 bin 55 yangını tespit etti.

AA5 Ağustos 2023 Cumartesi 11:10 - Güncelleme:
İHA'lar 3 bin 55 orman yangınını tespit etti
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık orman yangınlarıyla mücadelede üst düzey teknolojik imkanlardan faydalanmaya çalışıyor. Bu kapsamda yerli ve milli olarak üretilen, üstün teknolojiye sahip İHA'lar orman yangınlarında etkin rol alıyor.

İHA'larla yangın başlangıcı ve sırasındaki görüntülerin teknolojik olarak değerlendirilip erken, etkin ve en tasarruflu olarak olaya müdahale edilmesi sağlanıyor. Kullanılan termal kameralarla 100 kilometre mesafeden 1 metrekareli bir ısı enerjisi bile rahatlıkla tespit edilebiliyor.

Orman yangınları söndürüldükten sonra zaman zaman, yanan ağaçların toprak altında kalan kısımlarında göz ile görünmeyen yanmalar olabiliyor. Tamamen söndürüldüğü sanılan bu alanlarda, hava şartlarına bağlı olarak zaman zaman yeni yangınların olabiliyor. Söz konusu kameranın IR özelliği sayesinde, yangın mahallinde oluşan bu durumların tespiti mümkün oluyor. Bu sayede yeni yangınların çıkmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

- YATAY VE DİKEY İNİŞ KALKIŞ YAPABİLEN İHA'LAR DAR ALANLARDA KULLANILIYOR

Türkiye, 2020'de Avrupa'da İHA'ları orman yangınıyla mücadelede kullanan ilk, dünyada ise 2. ülke oldu. İHA'ların kullanılmaya başlanmasından bu yana 3 bin 55 yangın İHA'lar tarafından tespit edildi.

İHA'ların da içinde bulunduğu yüksek teknolojinin kullanımıyla orman yangınlarına ilk müdahale süresi 40-45 dakikadan 10 dakikaya düşürüldü.

Orman yangınlarının tespiti için 6 adet İHA ile yangına hassas tüm orman bölge müdürlüklerinin alanlarının kapsanabileceği belirlendi. Bu durumda her bölgedeki her bir İHA anlık olarak 600-800 bin hektarlık alanı, 1 dakika içinde de 3-3,5 milyon hektarlık alanı tarayabiliyor.

Öte yandan yüksek teknolojiye sahip olan yatay ve dikey iniş kalkış yapabilen İHA'lar dar veya zorlu arazi koşullarında bile kolaylıkla kullanılabiliyor. Söz konusu İHA'lar yangın gözetleme ve tespit çalışmalarında önemli bir araç olarak kullanılıyor.

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